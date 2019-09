Inwoners Castricum zijn uitgaansgeweld zat: "Ik word hier heel boos van!"

CASTRICUM - De aanhoudende onrust in het nachtleven van Castricum zorgt voor veel woede. Inwoners reageerden boos en tegelijkertijd weinig verrast op het incident waarbij een agent in zijn gezicht werd geslagen en een 17-jarige jongen zwaaide met een groot mes.

"Ik vind het steeds onrustiger worden in het dorp", vertelt een vrouw die aan het uitgaansgebied woont. "Nu was het op een zaterdagavond, maar het is ook heel vaak op een donderdag- en vrijdagavond." Meer inwoners, die niet op camera wilden reageren, gaven aan niet op te kijken van het incident, maar wel van de aard.

Dat er ditmaal een groot mes bij betrokken was zorgt voor veel zorgen. "Er moet meer gehandhaafd en aangepakt worden", vertelt een bezorgde Castricummer. "Ze kunnen teveel zo, want er hangt wel een camera, maar dat helpt niet erg."

Lees ook: 'Avondje uit' in Castricum: agent naar grond gewerkt en mishandeld, jongen zwaait met 'Rambo-mes'

Maatregelen

Ralph Castricum van Forza! Castricum reageerde vandaag ontstemd op de vechtpartij met arrestaties van vannacht. Hij wil meer camera's, bovenop de maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen om het uitgaansgeweld te verminderen. Vanaf 2017 moeten jongeren zich al identificeren als ze uitgaan in het gebied en er wordt gewerkt met stempels, zodat polsbandjes niet kunnen worden nagemaakt.

Raddraaiers aanpakken

Toch lijken de maatregelen de incidenten nog niet te voorkomen. "Misschien moeten ze nog een keertje extra surveilleren", wordt er hardop gedacht door een bezorgde inwoner. "Dan komt zo'n agent ook weer met een klap te zitten en daar word je ook niet blij van." Een andere Castricummer vult haar aan. "De raddraaiers moet je aanpakken en daar zijn middelen voor", vindt hij. "Oppakken en geef ze een taakstraf. Er valt hier nog zat aan papiertjes en rommel op te ruimen. Laat ze dat maar doen."