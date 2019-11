Actrice Robin Martens krijgt taakstraf en boete na vechtpartij in Castricum

Dit zegt het Openbaar Ministerie tegen RTL Boulevard. Het werd vandaag besloten in een hoorzitting. Het OM: 'Op basis van de onderzoeksgegevens, waaronder bevindingen van de politie, beeldmateriaal en getuigenverklaringen heeft de officier vastgesteld dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van een ambtenaar in functie'.

Martens kwam eind september in opspraak omdat ze betrokken was bij een incident met de politie in haar woonplaats Castricum. Ze zou onder invloed van drank een agent in het gezicht hebben geslagen. Op beelden van NH Nieuws was de 27-jarige actrice te herkennen als de vrouw die een slaande beweging maakte richting een agent.