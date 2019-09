'Avondje uit' in Castricum: agent naar grond gewerkt en mishandeld, jongen zwaait met 'Rambo-mes'

CASTRICUM - De uitgaansnacht in Castricum is zeer onrustig verlopen. Op straat was een grote vechtpartij, waarbij een 17-jarige jongen zwaaide met een groot 'Rambo-mes'. Ook werd er een agent mishandeld, die door een eerder opstootje al op de grond lag.

Rond 2.30 uur ontstond de vechtpartij in het centrum. Toevallig stond de politie dichtbij, en zagen ze de jongen met het mes zwaaien. Hierdoor kon hij snel worden opgepakt.

Terwijl agenten bezig waren met inrekenen van de messenzwaaier, probeerde een man in publiek de opgepakte jongen te bevrijden. Een agent probeerde de man nog weg te duwen, maar dit eindigde in een worsteling waarbij de agent en de man op de grond terecht kwamen.

Op het moment dat de agent weerloos op de grond lag, kwam er een vrouw aangestormd. Zij pakte de agent beet, en sloeg hem meerdere malen hard in het gezicht.

De vrouw, 27 jaar en afkomstig uit Castricum, is opgepakt. Ze bleek zwaar onder invloed van alcohol. De 17-jarige jongen komt uit Heemskerk en wordt verdacht van bedreiging en verboden wapenbezit.

Al vaker onrustig

Het is de laatste tijd vaker 's nachts onrustig in het centrum van Castricum. Met regelmaat gaan jongeren met elkaar op de vuist. De politieke partijen maken zich zorgen.

Halverwege augustus was er een grote vechtpartij tussen zo'n twintig jongeren, nadat het een aantal maanden rustig was gebleven. In totaal werden elf horecaverboden uitgeschreven.

Maatregelen

Na een serie gewelddadige incidenten in 2017 nam de gemeente maatregelen: zo werden er tijdelijk camera's opgehangen, werd aangekondigd dat er strenger gecontroleerd zou worden op het gebruik van valse identiteitsbewijzen en kregen agentene bodycams.

