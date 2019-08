Castricumse partijen willen jonge vechtersbazen verbannen: "Allemaal een gebiedsverbod!"

CASTRICUM - Forza! Castricum en Castricum Kern (en) Gezond spreken hun afkeer uit over een massale vechtpartij die afgelopen nacht uitbrak in het centrum van het dorp. Naar schatting zo'n twintig jongeren gingen in de Dorpsstraat om onbekende reden met elkaar op de vuist.

Het geweld is vastgelegd door een Castricummer die anoniem wil blijven, maar het korte fragment wel heeft gedeeld met fractievoorzitter Ralph Castricum van Forza! Castricum.

"Dit soort toestanden willen we niet", zegt Castricum tegen NH Nieuws. "Dit baart ons zorgen." Hij erkent dat het niet de eerste keer is dat de vlam in de pan slaat, en vermoedt dat het in dit geval gedeeltelijk te wijten is aan het gebrek aan agenten, handhavers en beveiligers op doordeweekse uitgaansavonden. "Op een donderdagavond zijn er nauwelijks portiers."



De politie laat desgevraagd weten op de hoogte te zijn van de vechtpartij, waarvoor ze rond 2.20 uur werden opgeroepen. "Maar ter plaatse was de groep al uit elkaar. We hebben nog wel wat jongeren gesproken. Maar omdat er geen aangifte is gedaan, hebben we daar verder niets mee gedaan."

'Bepaalde periodes'

De afgelopen jaren lopen de gemoederen regelmatig hoog op in het dorp. Vooral tijdens uitgaansavonden gaan jongeren - vaak onder invloed - in het horecagebied met elkaar op de vuist. "Volgens de wijkagent was het alweer een half jaar geleden", vertelt Castricum. "Het lijken bepaalde periodes, vooral tijdens de vakantie."

Na een serie gewelddadige incidenten in 2017 nam de gemeente maatregelen: zo werden er tijdelijk camera's opgehangen, werd aangekondigd dat er strenger gecontroleerd zou worden op het gebruik van valse identiteitsbewijzen en gaf burgemeester Toon Mans de politie toestemming bodycams te dragen.

De burgemeester benadrukte destijds dat 'het niet zo is dat het in Castricum elk weekend bal is'. "Want dat is absoluut niet zo, we willen dit soort vechtpartijen in de toekomst graag voorkomen, en doen daarvoor ons best."

Alle maatregelen ten spijt ging het afgelopen voorjaar opnieuw mis: in maart werd een politieauto vernield, en in de nacht van 13 op 14 april gingen sloegen twee groepen jongeren herhaaldelijk op elkaar in en werd een politieagent mishandeld. "Mede op ons initiatief is er toen een camera geplaatst", aldus Forza!-voorman Castricum.

"Helaas is het nodig", zei burgemeester Toon Mans daar toen over. "Maar mensen in Castricum moeten veilig kunnen blijven uitgaan."



De beveiligingscamera die eerder dit jaar werd geïnstalleerd, zou ook de vechtpartij van vannacht hebben geregistreerd, zegt de Forza!-fractievoorzitter. Met collega-fractievoorzitter Roel Beems van de Castricum Kern (en) Gezond heeft hij daarom burgemeester Toon Mans als portefeuillehouder Veiligheid schriftelijke vragen gesteld.

De fracties willen onder meer weten of de beelden van de camera zijn veiliggesteld, en of aan de hand van de beelden kan worden vastgesteld of de relschoppers al dan niet uit Castricum komen. Ze hopen dat de beelden aanknopingspunten bieden om de agressievelingen te berechten, en willen graag weten of burgemeester Mans bereid is hen een gebiedsverbod op te leggen.