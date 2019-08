Ook afgelopen weekend onrustig in Castricum: horecaverboden, bekeuringen en aanhoudingen

CASTRICUM - De massale vechtpartij in Castricum van vannacht was niet het eerste incident deze vakantieperiode. Ook afgelopen weekend was het ronduit rumoerig, zo blijkt nu.

Er werden vorige week vrijdag en zaterdag maar liefst elf horecaverboden opgelegd, zes bekeuringen uitgeschreven en drie aanhoudingen verricht. Dat schrijft wijkagent Jacco Munster op Twitter. Volgens hem verliepen de afgelopen maanden rustig, maar is het nu weer mis.

Zo'n twintig jongeren gingen vannacht in de Dorpsstraat om onbekende reden met elkaar op de vuist. Het geweld is vastgelegd door een Castricummer die anoniem wil blijven, maar het korte fragment wel heeft gedeeld met fractievoorzitter Ralph Castricum van Forza! Castricum. Hij deelde de beelden vervolgens op Twitter.