Chaotische vechtpartij Castricum gefilmd: “Wat de fuck zijn jullie aan het doen!”

CASTRICUM - Er zijn videobeelden opgedoken van de vechtpartij in Castricum vannacht. In het chaotische tafereel is te zien hoe meerdere mensen naar de grond worden gewerkt en ook hoe een vrouw, die actrice Robin Martens zou zijn, in worsteling raakt met een agent.

Op de beelden is te zien dat een jongeman wordt gearresteerd door een agent en dat een vrouw ertussen springt. Ze schreeuwt: "What the fuck zijn jullie aan het doen?"

Lees ook: 'Avondje uit' in Castricum: agent naar grond gewerkt en mishandeld, jongen zwaait met 'Rambo-mes'

De politie meldde eerder vandaag dat een vrouw onder invloed van alcohol een agent meerdere malen in zijn gezicht sloeg. Volgens de maker van de video, die graag anoniem wil blijven, was er geen sprake van de zogenoemde mishandeling. Aan NH Nieuws vertelt hij: "Er werd een jongen erg hardhandig opgepakt en ze sprong ertussen om hem te helpen. Ik denk dat het meer uit zelfverdediging was."

Ingrijpen

Ook is te zien hoe verschillende mensen proberen in te grijpen tijdens het gevecht. "Er waren meerdere mensen die vonden dat de politie te hardhandig was en er tussen probeerden te komen", aldus de maker.

Raadslid Ralph Castricum reageert op de vermoedens dat de vrouw Robin Martens zou zijn: "Dat ze een voorbeeldfunctie heeft, maakt het erg. Je zou denken dat je als bekende Nederlander wel wegblijft van dit soort dingen. Geweld tegen een hulpverlener accepteren we niet", aldus Castricum tegen NH Nieuws.

Lees ook: Inwoners Castricum zijn uitgaansgeweld zat: "Ik word hier heel boos van!"

Over het eventuele hardhandige handelen van de politie zegt hij: "Dat er hard wordt opgetreden, vind ik alleen maar goed. Dat is ook een reactie op wat er eerder in de gemeente is gebeurd." Maar, benadrukt hij: "Een verhaal heeft altijd twee kanten."

Het management van Robin Martens heeft ondertussen aan Shownieuws laten weten dat er juist helemaal geen klappen gevallen zijn, in tegenstelling tot wat de politie aangeeft. De politie liet in een persbericht weten dat een dronken vrouw een agent 'meerdere malen hard in het gezicht sloeg, terwijl de agent op de grond lag'.

Bekijk hier de video.