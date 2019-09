'GTST-actrice Robin Martens gearresteerd na mishandeling agent Castricum'

CASTRICUM - De 'dronken vrouw' die vannacht een agent mishandelde na een vechtpartij in Castricum zou actrice Robin Martens zijn. De actrice, bekend van haar rol als Rikki de Jong in Goede Tijden, Slechte Tijden, zou vervolgens gearresteerd zijn.

Dat meldt Shownieuws. Ze zou een agent, die toen al op de grond lag, een paar keer in het gezicht hebben geslagen, nadat een 17-jarige jongen werd aangehouden omdat hij een 'rambo-mes' bij zich had.

De Castricumse jongen werd overmeesterd door de politie, waarop een omstander probeerde hem te bevrijden. Deze man en een politieagent kwamen op de grond terecht. Robin Martens, woonachtig in Heemskerk, zou vervolgens de agent meerdere malen hebben geslagen. De actrice zou vervolgens zijn aangehouden. Op het bureau zou zijn gebleken dat ze onder invloed was van alcohol.

Tegenover RTL Boulevard meldt haar manager dat het een storm in een glas water is en dat het groter wordt gemaakt omdat ze een BN'er is.