Extra beveiligingscamera's in uitgaansgebied Castricum

CASTRICUM - Om de onrust in het uitgaansgebied van Castricum te bestrijden, worden er in het centrum meerdere extra veiligheidscamera's geplaatst. Tijdens de horecanachten krijgen lokale agenten de komende tijd hulp van de landelijke politie en een extra beveiliger.

De beveiliger gaat een alcoholcontrole uitvoeren bij de entree van de café's, zo valt te lezen in deze tweet van een wijkagent:

In Castricum werden al eerder meerdere maatregelen genomen om het geweld in het centrum tegen te gaan. "We hebben portiers met bodycams, er zijn agenten met bodycams, we scannen alle id-kaarten en we hebben net een nieuwe camera", legde burgemeester Toon Mans onlangs nog uit voor de camera van NH Nieuws.

Mans reageerde toen nadat op straat een grote vechtpartij had plaatsgevonden, waarbij een 17-jarige jongen zwaaide met een groot 'Rambo-mes'. Ook werd er een agent mishandeld, die door een eerder opstootje al op de grond lag. Een van de mensen die werd aangehouden is ex-GTST-actrice Robin Martens.

Voor de Castricumse burgemeester is de maat vol: