ABN stelt 'risicovolle' pinautomaten buiten werking na zoveelste plofkraak: "Dit is echt ongekend"

NOORD-SCHARWOUDE - ABN AMRO reageert geschrokken op de zoveelste plofkraak op één van hun pinautomaten in de provincie: vannacht bliezen twee daders een automaat in Noord-Scharwoude op. "Ik heb veel plofkraken gezien, maar dit is echt heel heftig en ongekend", aldus een woordvoerder van ABN. De bank heeft uit voorzorg onder meer in Alkmaar twee pinautomaten buiten werking gesteld.

Het gaat om de pinautomaten aan de Vondelstraat en de Langestraat in het Alkmaarse centrum. "Dit doen wij als we denken dat er een verhoogd risico is op plofkraken en als de veiligheid van omwonenden in het geding is. We doen dit wel in overleg met de gemeente en politie", licht Geert van der Varst van ABN toe. "Het was hier nodig, want helaas is ABN de afgelopen tijd een geliefd doelwit van plofkraken gebleken."

Zo ook vannacht: rond 3:30 uur is een geldautomaat aan de Dorpsstraaat in Noord-Scharwoude opgeblazen. De Alkmaarse recherche is een onderzoek gestart en ondervraagt mensen die ook maar iets hebben meegekregen van de harde klap. Het is de 26e automaat in twee jaar tijd in Noord-Holland, maar dit keer is de schade aan het pand wel héél extreem, vindt Van der Varst. "De daders zijn echt nietsontziend bezig geweest." En de kans dat ze iets hebben buitgemaakt, is volgens de bank klein.

Of er naast de automaten in Alkmaar nog meer automaten zijn of worden gesloten, kan Van der Varst niet zeggen. "Maar ik kan wel zeggen dat er altijd maatregelen worden genomen. Sommigen zijn zichtbaar - zoals de planken op de automaat -, anderen niet."

Quote Bewoners steken steeds vaker stokje voor nieuwe geldautomaten Geert van der Varst, abn amro

In negentig procent van de plofkraken de afgelopen twee jaar betrof het een ABN AMRO-automaat. Vorige week zei Van der Varst al tegen NH Nieuws dat het niet duidelijk is waarom. "De laatste jaren zien we dat plofkraken vaak in golfbewegingen gebeuren. Zo zijn de ING- en Rabobank-automaten ook een tijdlang doelwit geweest. De laatste twee jaar is ABN aan de beurt. Waarom? Geen idee." Of er aan de Dorpsstraat, waar de plofkraak vannacht was, wéér een geldautomaat van ABN AMRO komt, is nog de vraag. "We kijken eerst hoeveel impact deze plofkraak had qua geld, maar ook fysiek aan schade, en bespreken het met de buurt." Binnen een straal van vijf kilometer moet er namelijk wel altijd een geldautomaat beschikbaar zijn. "En dit soort plofkraken bemoeilijkt dat wel, omdat bewoners er een stokje voor gaan steken. De impact van zo'n explosie op de buurt is ongelooflijk. Daarom gaan we goed in gesprek met gemeenten en de politie."