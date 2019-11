Bewoners durven niet meer te slapen na plofkraak in Alkmaar

ALKMAAR - Het houdt de gemoederen goed bezig vandaag in de Vondelstraat in Alkmaar. Afgelopen nacht werd er een explosief gevonden bij een ABN AMRO-pinautomaat in de straat.

Dat het niet tot een plofkraak is gekomen, die onbekenden aan het voorbereiden waren, is te danken aan een toevallig langsrijdende agent in zijn dienstauto. Buurtbewoners pleiten er nu voor dat de geldautomaat verdwijnt, want ze voelen zich niet meer veilig in hun eigen buurt.

Het is volgens bewoonster Belinda Pancras niet de eerste keer dat dit gebeurt in de buurt. Van de week hoorde ze een enorme knal. "Die ontploffing voelde ik zelfs in mijn bed. Mijn ramen trilden."

De buurtbewoners zijn het zat en vinden een geldautomaat in hun straat veel te gevaarlijk. Wagemans: "We gaan actie ondernemen. Dit kan niet. We voelen ons niet meer veilig. We weten niet of wij de aankomende weken nog goed kunnen slapen zolang er hier een pinautomaat is."

Vijfde incident in één week

Woensdag was er een 'geslaagde' plofkraak in Alkmaar, in het zuiden van de stad, niet ver van de Vondelstraat. De knal van de kraak werd tot in Bergen gehoord. Een vestiging van Albert Heijn raakte daarnaast ook zwaar beschadigd.