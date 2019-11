Overzicht: hier werden in de afgelopen twee jaar geldautomaten opgeblazen

NOORD-HOLLAND - Explosieven, een gigantische klap, een (eventuele) geldbuit, maar vooral gigantische schade. De laatste tijd is er een forse toename in het aantal plofkraken op geldautomaten te merken. NH Nieuws maakte een overzicht van de afgelopen twee jaar.

In die periode sloegen criminelen zo'n 25 keer toe. Alleen al deze week was het vier keer raak: twee plofkraken in Zaandam, eentje in Alkmaar en één in Amsterdam.

De laatste jaren moesten vooral automaten Amsterdam het ontgelden. Vanaf januari 2018 tot nu werden daar vijftien geldautomaten opgeblazen. Ook in de regio Haarlemmermeer en in de Zaanstreek was het meerdere keren raak.

ABN Amro-automaten het vaakst doelwit Opvallend detail: bij bijna 90 procent van de plofkraken waren de automaten van ABN Amro het doelwit. Daar is volgens woordvoerder Geert van der Varst geen duidelijke verklaring voor. "De laatste jaren zien we dat plofkraken vaak in golfbewegingen gebeuren. Zo zijn de ING- en Rabobank-automaten ook een tijdlang doelwit geweest. De laatste twee jaar is ABN aan de beurt. Waarom dat precies is, geen idee. Maar het is vreselijk voor de omwonenden en we merken ook dat de kracht van de explosies toeneemt."

De bank probeert het aantal plofkraken tot een minimum te beperken. "We kunnen weinig doen, maar de voornaamste maatregel is de kans op buit zo klein mogelijk te maken. En dat werkt, want in de meeste gevallen zijn de criminelen onsuccesvol. We hopen dat ze daarom een keer denken: 'we geven het op'." Opsporing en buurt-gesprekken Daarnaast werkt de bank volgens Van der Varst samen met de politie, om de opsporing van de daders zo effectief mogelijk te maken. Ook worden er na een plofkraak gesprekken gevoerd met buurtbewoners, om te bepalen of de getroffen automaat terug moet komen.