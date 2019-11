Plofkraak in Alkmaar verijdeld door langsrijdende agent: "We zijn door het oog van de naald gekropen"

ALKMAAR - "We zijn door het oog van de naald gekropen. Er wonen zeven mensen boven die pinautomaat. Je wil niet weten wat er was gebeurd als die bom was afgegaan." De schrik zit er behoorlijk in bij de Alkmaarse Belinda Pancras, die vlakbij de ABN AMRO-pinautomaat aan de Vondelstraat woont. Niet gek, want het scheelde maar een haartje of de buurt was vannacht tussen 02.30 en 03.00 uur uur opgeschrikt door de explosie van een plofkraak.