Plofkraak in Noord-Scharwoude: enorme schade aan pand

NOORD-SCHARWOUDE Aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude hebben twee daders rond 3.30 uur een geldautomaat van de ABN AMRO opgeblazen. Het duo is gevlucht op een scooter.

De politie heeft de omgeving rondom het pand afgezet: de schade aan het gebouw is groot. Het is onduidelijk of de daders geld hebben buitgemaakt. Zij zijn nog niet gevonden door de politie.

De plofkraak in Noord-Scharwoude is de zoveelste in een reeks. Alleen vorige week al werden er in Alkmaar, Amsterdam en Zaandam vier geldautomaten opgeblazen en kon er een plofkraak worden voorkomen.

Zorgwekkend

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemde de vier plofkraken van vorige week in Noord-Holland al 'verschrikkelijk' en 'zorgwekkend'. "Iedere plofkraak die plaatsvindt is natuurlijk zorgwekkend", zei Hans van Loon toen tegenover NH Nieuws. "En zeker als je ziet wat de enorme schade en impact voor de omgeving is, we vinden het verschrikkelijk."