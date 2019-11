Galeriehouder zwaar gedupeerd door plofkraak in Noord-Scharwoude: "Het was mijn kindje''

NOORD-SCHARWOUDE - Galeriehouder Ronald Kraayeveld barst in snikken uit als hij kijkt naar de ravage in zijn galerie in Noord-Scharwoude. De pinautomaat die in de muur van zijn pand zit, werd vannacht opgeblazen. De schade is enorm. "Ik doe dit nu vijf jaar en het is mijn levenswerk, mijn kindje. Het is bizar dat dit gebeurt. Ik sta te trillen op mijn benen."

De pinautomaat werd vannacht rond 3.15 uur opgeblazen. Volgens buurtbewoners waren er twee enorme klappen te horen. "Dat was schrikken vannacht. Ik lag in bed en we hoorden eerst de eerste explosie. Toen dacht ik nog aan vuurwerk, maar toen ik de tweede klap hoorde en er een raam uitvloog wist ik wel hoe laat het was. Dit is best wel eng."

Aan gort

Hoewel de politie de omgeving rond het pand heeft afgezet voor sporenonderzoek mocht Kraayeveld wel even naar binnen om de schade te inspecteren. "Er hingen originele olieverfschilderijen van Jannie Kuiper, een van de belangrijkste naïeve schilders van dit gebied. Die zijn gewoon aan gort. Ik mocht niet naar de eerste verdieping waar mijn opslag is, maar ik hou mijn hart vast."

De plofkraak in Noord-Scharwoude is de zoveelste in een reeks. Alleen vorige week al werden er in Alkmaar, Amsterdam en Zaandam vier geldautomaten opgeblazen en kon er een plofkraak worden voorkomen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemde de vier plofkraken van vorige week in Noord-Holland al 'verschrikkelijk' en 'zorgwekkend'.

"Iedere plofkraak die plaatsvindt is natuurlijk zorgwekkend", zei Hans van Loon toen tegenover NH Nieuws. "En zeker als je ziet wat de enorme schade en impact voor de omgeving is, we vinden het verschrikkelijk."