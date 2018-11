Resultaten RIVM-onderzoek naar grafietregens Tata Steel tijdens bewonersbijeenkomst

WIJK AAN ZEE - De resultaten van het RIVM-onderzoek naar de grafietregens bij Tata Steel zullen worden gepresenteerd tijdens een grote bewonersbijeenkomst op 28 november. Dat laat de provincie Noord-Holland weten in een brief naar omwonenden van de staalfabriek.

Ook moet tijdens de bijeenkomst meer duidelijk worden over de grote mosterdkleurige rookwolken die eind oktober te zien waren boven de staalfabriek. De wolk leverde veel verontruste reacties op.

Verder zal tijdens de voorlichtingsavond worden gesproken over welke maatregelen de provincie gaat nemen om de luchtkwaliteit in de IJmond beter te monitoren. "Wij weten dat veel bewoners ongerust zijn over de mogelijke effecten van de grafietregen op uw gezondheid", stelt de provincie in de brief.

Eerder deze week werd duidelijk dat het RIVM onderzoek gaat doen naar de aanhoudende stofregens in de woongebieden rondom Tata Steel. De bewoners zijn gisteren met een brief geïnformeerd over dit onderzoek.

Veel overtredingen

De bijeenkomst wordt op 28 november vanaf 19.00 uur gehouden in dorpshuis De Mondriaan in Wijk aan Zee. Bij de voorlichtingsavond zijn ook vertegenwoordigers van Tata Steel, de provincie en de gemeente Beverwijk aanwezig. Geïnteresseerden worden gevraagd zich van tevoren aan te melden en vragen in te sturen.

Uitgerekend gisteren werd duidelijk dat het staalbedrijf de afgelopen twee weken liefst vijftien keer de uitstootregels heeft overtreden. Sinds 1 november geldt een dwangsom bij elke overtreding, met een maximum van 150.000 euro. Inmiddels staat de teller dus op 75.000 euro.