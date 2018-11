Tata Steel maakt samenstelling van grafietregen bekend: dit zit er allemaal in

WIJK AAN ZEE - Tata Steel heeft vandaag de samenstelling van de grafietregen die in Wijk aan Zee viel bekend gemaakt. Het dorp, dat letterlijk onder de rook van de staalgigant ligt, klaagt al een tijd over de neervallende stofdeeltjes die de omgeving zilver kleuren.

Op 20 september is een monster van een auto in Wijk aan Zee geschraapt. Het bevat: 18 procent grafiet, 39 procent converterslak, 13 procent zand, 25 procent organisch materiaal en 5 procent is niet te herleiden.

Het Beverwijkse college en de inwoners van het dorp zeggen zich grote zorgen te maken over de gezondheidsgevolgen van de regelmatig neerdalende grafietregen in Wijk aan Zee. Om de schadelijkheid voor de volksgezondheid te kunnen meten, moet er meer informatie over de samenstelling worden bekend gemaakt, vertelt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) tegen NH Nieuws.

Met de cijfers die nu bekend zijn gemaakt, zou het waarschijnlijk vooral om grofstof gaan. “Hinderlijk, maar omdat het niet zo makkelijk ingeademd wordt is het een stuk minder schadelijk dan fijnstof”, zo stelt de VRK.

Goed wassen met water en zeep

Eerder maakte Tata Steel bekend de productie van ruw ijzer flink te verminderen om een eind te maken aan de neervallende stofdeeltjes, oftewel de grafietneerslag, in Wijk aan Zee. De buurt heeft er namelijk te veel last van.

Het grafiet ligt op auto's en huizen, maar ook binnen. Wijk aan Zeeërs die in contact komen met de grafietregen worden geadviseerd hun handen extra goed te wassen met water en zeep.