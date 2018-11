RIVM gaat grafietregens bij Tata Steel onderzoeken

BEVERWIJK - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD gaan de grafietregens in de omgeving van Tata Steel onderzoeken. Dat laat de gemeente Beverwijk aan NH Nieuws weten.

Ook komt er een grote bijeenkomst op 28 november waar de provincie, Tata Steel, de IJmond-gemeenten en de omwonenden eventuele maatregelen zullen bespreken. Hierover ontvangen omwonenden morgen een brief.

GGD Kennemerland en het RIVM gaan monsters nemen van het grafiet dat neerkomt in de omgeving van de staalfabriek. Eerder liet de gemeente Beverwijk al aan inwoners van Wijk aan Zee weten dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Een longarts zei gisteren tegen NH Nieuws dat de regens voor gezondheidsklachten kunnen zorgen.

Grafiet

De bewoners rondom Tata Steel worden al lange tijd geteisterd door de grafietregens. De stof, afkomstig van een fabriek op het terrein van de staalgigant, ligt op auto's en woningen, maar ook in huis bij mensen.

Hierop besloot Tata Steel enige tijd geleden de productie te verlagen. Later maakte het staalbedrijf de samenstelling van de stof bekend. In een reactie liet de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws weten dat er meer informatie over de samenstelling bekend moet worden gemaakt om de schadelijkheid te kunnen meten.