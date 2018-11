GGD: 'Meer informatie nodig over samenstelling grafietregen'

BEVERWIJK - De GGD dringt aan op gedetailleerdere informatie over de samenstelling van de grafietregen in Wijk aan Zee. Dat meldt Arnout Janssen van de GGD aan NH Nieuws.

Volgens Janssen zou de GGD graag een uitgebreid gezondheidsadvies geven, maar is dat op basis van de informatie die tot nu toe naar buiten is gekomen, slechts zeer beperkt mogelijk. Gisteravond werd de samenstelling duidelijk van een monster dat op 20 september is afgenomen. Het bevat 18 procent grafiet, 39 procent converterslak, 13 procent zand, 25 procent organisch materiaal en 5 procent is niet te herleiden.

Janssen laat weten dat de GGD en de Omgevingsdienst de gemeente Beverwijk en Tata Steel vorige week al hebben verzocht om specifieke informatie. Met de percentages die gisteravond bekend zijn gemaakt, is de informatiehonger zeker nog niet gestild, aldus Janssen.

Scherpe gegevens

"We realiseren ons dat mensen behoefte hebben aan informatie hierover en ons advies. Om dat goed te kunnen doen, hebben we 'scherpe' gegevens nodig. We willen graag nadere info, informatie van een ander type dan percentages over hoeveel stof er van iets in een monster zit. Onze vraag is of ze wat preciezer kunnen zijn."

Een gedetailleerd gezondheidsadvies afgeven dat enkel en alleen op een 'willekeurig' monster is gebaseerd, is volgens hem sowieso onmogelijk. Factoren als wind, regen, de exact locatie en andere elementen hebben allemaal invloed op een monster, sluit hij af.