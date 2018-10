Wijk aan Zeeërs sceptisch over maatregelen Tata Steel: "Dat zeggen ze vaker"

VELSEN-NOORD - Wijk aan Zeeërs zijn er nog niet van overtuigd dat staalgigant Tata Steel er met de vandaag aangekondigde productieverlaging in slaagt een eind te maken aan de grafietneerslag. "We moeten het meemaken."

Eerder vandaag liet Tata Steel weten de productie met twintig procent te verlagen. Door minder 'slecht ijzer' te gebruiken bij het opstarten van fabrieken - het moment waarop het meeste grafiet vrijkomt - hoopt Tata Steel dat Wijk aan Zee in de toekomst verschoond blijft van grafietregens.

Inderdaad, de staalgigant heeft omwonenden vaker beloofd iets aan de vervuiling te doen. "Ze zeggen vaker dat ze maatregelen gaan nemen", reageert een vrouw argwanend voor de camera van NH Nieuws. "En ze waren zelf ook verbaasd dat het ondanks de maatregelen van de vorige keer toch weer is opgetreden. En als ze het blijven zeggen, en die stofwolken toch blijven vallen, geloof je ze op een gegeven moment niet meer."

Een vrouw die inmiddels twintig jaar in Wijk aan Zee woont 'hoopt dat er nu echt iets gaat gebeuren'. "Want ik merk wel dat de hoeveelheid fijnstof de laatste tijd is toegenomen." Ze waardeert dat het bedrijf de kosten voor de wasstraat en de glazenwasser vergoed, maar dat betekent niet dat ze geen stofdeeltjes meer tegenkomt. "M'n bankstel en m'n dekbed zitten ook onder, en daar wordt niets aan gedaan."

Toch zijn er ook Wijk aan Zeeërs die er anders over denken en zich niet druk maken over een stofdeeltje meer of minder. Bovendien benadrukt hij dat Tata Steel wereldwijd een van de schoonste staalproducenten is. "En als je in Wijk aan Zee komt wonen, moet je dingen accepteren."

Bekijk hieronder een volledig verslag van de commotie die de grafietneerslag veroorzaakt en de maatregelen die Tata Steel inmiddels heeft genomen en nog zal nemen.