Longarts over 'grafietregen' Tata Steel: "Meer onderzoek is nodig"

WIJK AAN ZEE - De grafietregen die de afgelopen tijd meerdere keren op Wijk aan Zee viel, blijft de gemoederen bezig houden. Naast de GGD pleit nu ook een longarts voor meer onderzoek naar de precieze samenstelling van de grafietregens.

"Ik zou willen voorstellen om te controleren en te meten naar fijn- en ultrafijnstof", zegt longarts Hans in 't Veen. Ook is hij van mening dat het RIVM er zich mee moet bemoeien: "Ze kunnen ook een rol spelen in naar wat voor soort deeltjes er nou precies worden uitgestoten."

De regens kunnen volgens In 't Veen voor gezondheidsklachten zorgen: "Meestal zijn dat acute luchtwegklachten. Dat is vervelend, maar dat gaat na een tijdje wel weer over. Maar Tata zit er al een tijdje en sommige mensen wonen er ook al jaren."

