Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wijk aan Zee in de ban van filmpje 'Tata-wolken' Foto: NH Nieuws

WIJK AAN ZEE - Een filmpje op internet waarin mosterdkleurige wolken boven de kooks- en gasfabriek 2 op het terrein van Tata Steel te zien zijn, houdt de gemoederen in Wijk aan Zee flink bezig. Na zorgen over de grafietregens zijn het nu de beelden van de uitstoot die het kustdorp hebben opgeschrikt. "Ik maak me zorgen", zegt een 81-jarige vrouw uit het dorp.

Een dorpsgenoot zegt dat de Wijk aan Zeeërs veel vragen hebben, maar geen antwoorden krijgen. "Bijvoorbeeld over onze gezondheid. Hoe schadelijk is het?" Om antwoord op die vraag te krijgen, gaat de GGD de samenstelling van het vrijgekomen gas onderzoeken.



Lees ook: VIDEO: Grote mosterdkleurige rookwolken boven Tata Steel: "Allemaal zwavel, wtf!" Onderzoek

Ook de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied neemt de nieuwe uitstoot hoog op. "Het is een serieus filmpje over een grote emissie van kooksgas. We hebben Tata Steel een onderzoeksverplichting opgelegd. Dat betekent dat ze de oorzaak moeten achterhalen", zegt Mario Bakker, directeur Handhaving & Toezicht. Incident gemeld of niet?

Eerder meldde Tata aan NH Nieuws dat de enorme wolken konden vrijkomen door een defect aan de uitlaatafsluiter van de nagaskoeler van de kooksoven. De storing zou zeven minuten hebben geduurd, en - volgens protocol - binnen een half uur zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zo laat woordvoerder Robert Moens weten.



Die melding is alleen nooit op het bureau van de betreffende inspecteur terechtgekomen, zegt een woordvoerder van de Omgevingsdienst. Daarom heeft het OM Noord-Holland de Omgevingsdienst inmiddels verzocht proces verbaal op te maken van het incident bij de staalgigant. Tata-woordvoerder Moens zegt dat hij ervan uitgaat dat het verzoek wordt ingetrokken. "Want wij hebben ons aan de afspraken gehouden." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003