VIDEO: Grote mosterdkleurige rookwolken boven Tata Steel: "Allemaal zwavel, wtf!"

IJMUIDEN - Inwoners van de IJmond zijn geschrokken van een video waarin te zien is hoe grote gele rookwolken vrijkomen uit een fabriek op het terrein van Tata Steel.

"Allemaal zwavel, what the fuck!", schreeuwt de maker van het filmpje terwijl hij laat zien hoe de lucht langzaam mosterdgeel kleurt. Omwonenden reageren bezorgd en geschrokken. "Te gek voor woorden dit", schrijft een bewoner op Facebook. "Het ene incident na het andere."

Medewerkers van Tata Steel bevestigen anoniem en onafhankelijk van elkaar aan NH Nieuws dat ze iets dergelijks nog nooit gezien hebben. Sommigen van hen werken al tientallen jaren voor het staalbedrijf in de IJmond.

Om wat voor rook het precies gaat, is onduidelijk. Tata Steel laat op haar website weten dat er tijdens een storing in de Kooks- en Gasfabriek 'emissie' is vrijgekomen. Wat er precies is vrijgekomen, meldt het bedrijf niet. "Tata Steel onderzoekt dit incident en heeft het gemeld bij de Omgevingsdienst", valt er te lezen.

Grafietregen

In de IJmond bestaan al lange tijd klachten over het staalbedrijf. Zo hebben inwoners van Wijk aan Zee last van grafietregens. Op straat en in huizen zijn flinke lagen stof te vinden. Eerder deze maand besloot Tata Steel hierom de productie fors te verminderen.