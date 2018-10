Gemeente klaar met grafietregens in Wijk aan Zee en vraagt provincie om hulp

WIJK AAN ZEE - Ook het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk heeft genoeg van de grafietregens die neerdalen op Wijk aan Zee. Het college vraagt daarom aan de provincie of zij in de gaten kunnen houden dat Tata Steel zich aan de vergunning houdt.

In een persbericht zegt het Beverwijkse college zich grote zorgen te maken over de regelmatig neerdalende grafietregen in Wijk aan Zee en heeft daarom ook "begrip voor de grote ongerustheid bij de bewoners". Met name de afgelopen maand werden bewoners regelmatig geconfronteerd met laagjes stof op hun auto's, huizen, maar ook binnen.

Ook spreekt het college over een "structureel karakter van deze emissie", door alle incidenten in de afgelopen twee jaar. Het college van gedeputeerde staten van de provincie is volgens b en w van Beverwijk de aangewezen partij om erop toe te zien dat Tata Steel de vergunning naleeft en het bedrijf erop aanspreekt wanneer het zich hier niet aan houdt.

Dwangsom

Overigens maakte Tata Steel een week geleden bekend dat ze de productie van ruw ijzer met twintig procent gaat verminderen om daarmee -op korte termijn- een einde te maken aan de grafietregen. Desondanks heeft de provincie onlangs een dwangsom opgelegd aan Tata Steel vanwege overtredingen in de maand september.

Het college van Beverwijk hoopt dat deze dwangsom voor Tata Steel "een signaal is om er alles aan te doen om emissies van grafiet te voorkomen".

Afgelopen maandag hield Tata Steel nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Daarin gaf de staalgigant aan dat het "vreselijk baalt" van de overlast die het bedrijf bij de buren veroorzaakt. Tata Steel vergoedde al kosten van glazenwassers en de poetsbeurten voor de auto's van Wijk aan Zeeërs.