Tata Steel gaat vervuilde huizen in Wijk aan Zee ook van binnen schoonmaken

WIJK AAN ZEE - Tata Steel gaat de huizen van Wijk aan Zeeërs die onder het stof zitten door de grafietregens van de laatste weken ook van binnen schoonmaken. Die toezegging deed Donald Voskuil, manager public affairs van de staalgigant, vanmiddag op een bijeenkomst met bewoners van Wijk aan Zee.

Ook gaat Tata Steel stof en grafiet bij openbare speelplaatsjes verwijderen. "Daar hebben de mensen recht op", zei Voskuil, die aangaf dat Tata Steel 'vreselijk baalt' van de overlast die het bedrijf bij de buren veroorzaakt. Tata Steel vergoedde al kosten van glazenwassers en de poetsbeurten voor de auto's van Wijk aan Zeeërs.

De staalgigant kwam in een zijzaaltje van sporthal de Moriaan uitleg geven over de grafietregens die het kustdorp de laatste maanden meerdere keren onder een sluier van roet en grafiet hebben gelegd. Wijk aan Zeeërs kwamen in groten getale op de als 'inloopmiddag' aangekondigde bijeenkomst af.

Een aantal toonde zich boos en ongerust. "De productie gaat altijd voor", zei één van hen. "Het lijkt wel of onze gezondheid minder belangrijk is."

Dat hun huizen en auto's onder het stof zitten, is al vervelend. Maar wat ze kwalijker vinden is het mogelijke gevaar voor hun gezondheid. Op die vraag kwam geen antwoord. Er was wel iemand van de GGD aanwezig, maar die was er slechts als toehoorder. Bij een volgende bijeenkomst in november zal de GGD die vraag wél beantwoorden.