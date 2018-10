Tata Steel vermindert productie met 20 procent

IJMUIDEN - Tata Steel vermindert de productie van ruw ijzer met twintig procent om zo een eind te maken aan de grafietneerslag in Wijk aan Zee.

Woordvoerder Robert Moens laat weten dat met 'deze forse' ingreep de grafietregens tot het verleden behoren. Het gaat om een oplossing voor de korte termijn, zo meldt hij.

Meerdere Wijk aan Zeeërs hebben NH Nieuws laten weten dat ze de laatste maanden regelmatig een laag grafiet op hun woningen en auto's aantreffen. Dat ziet er zo uit:

"We willen dat mensen verschoond blijven van grafietregens, daarom komen we met deze oplossing." Volgens Moens zorgt een inkrimping van de productie met eenvijfde ervoor dat 'er geen pieken meer in de productie zitten', en daardoor geen grafiet meer wordt uitgestoten. "Door stabieler te draaien, houden we de grafietuitstoot onder controle."

Termijn

Sinds enige tijd werkt de staalgigant volgens een methode die moet voorkomen dat er grafiet wordt uitgestoten. "Maar die methode is nog niet waterdicht."



Hoe lang de productie van ruw ijzer op een lager pitje blijft staan, kan Moens nog niet zeggen. Het bedrijf gaat in ieder geval op zoek naar een oplossing voor langere termijn.