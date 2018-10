GGD waarschuwt voor grafietregen bij Tata Steel: was je handen met water en zeep

WIJK AAN ZEE - De GGD Kennemerland adviseert Wijk aan Zeeërs die last hebben van de grafietregen hun handen extra goed te wassen met water en zeep. Het stof komt van het terrein van Tata Steel.

De GGD geeft het advies af omdat er "opnieuw klachten zijn binnengekomen" over stof-uitstoot en (glinsterende) stofdeeltjes, zo meldt de gezondheidsdienst vandaag.

Er worden metingen gedaan naar de hoeveelheid stof in de lucht. Vooral fijner stof is schadelijk, maar volgens de GGD zijn er de laatste dagen niet of nauwelijks verhoogde concentratie fijnstof gemeten in het gebied.

Eerder deze week maakte Tata Steel bekend de productie van ruw ijzer flink te verminderen om een eind te maken aan de neervallende stofdeeltjes, oftewel de grafietneerslag, in Wijk aan Zee. De buurt heeft er namelijk te veel last van. Het grafiet ligt op auto's en huizen, maar ook binnen. Door de productie omlaag te brengen, zegt Tata Steel straks helemaal geen grafiet meer uit te stoten.

Overtreding

Kort na de aankondiging van Tata Steel laat de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied vandaag weten dat het bedrijf tot 1 november de tijd krijgt maatregelen te treffen tegen de grafietregens. Iedere overtreding daarna kost het bedrijf 5.000 euro, met een maximum van 150.000 euro.

De grafietfabriek op het terrein van Tata had bezwaar ingediend om de termijn tot 1 november te verlengen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft dit afgewezen. De dwangsom is opgelegd naar aanleiding van overtredingen in de maand september.

Deze week was het opnieuw raak in Wijk aan Zee. De Omgevingsdienst ontving veel klachten met een piek op dinsdagmiddag 16 oktober toen dertig Wijk aan Zeeërs overlast van grafiet-uitstoot meldden.

Informatiemiddag bij Tata

Aanstaande maandag houdt Tata Steel een informatiemiddag voor mensen uit de buurt die vragen hebben over de maatregelen die door het bedrijf zijn genomen. Omwonenden hebben hierover gisteren een brief ontvangen van de staalreus. De bijeenkomst is in dorpshuis de Moriaan en duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.