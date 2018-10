Dit gaat Tata Steel doen om meer grafietneerslag te voorkomen: vier vragen en antwoorden

VELSEN-NOORD - Staalgigant Tata Steel in Velsen maakte vanmiddag bekend de productie van ruw ijzer met eenvijfde te verminderen, om zo te voorkomen dat er meer grafiet op het naastgelegen kustdorp Wijk aan Zee neerdaalt. Die maatregel vraagt om een toelichting en die geeft Tata-directeur Luc Bol graag: "Een bedrijf als Tata moet niet de buurman onder het stof zetten."

Het is de laatste tijd schering en inslag, laten Wijk aan Zeeërs aan NH Nieuws weten: geregeld treffen zij een zwarte laag aan op hun huizen en auto's. Het gaat om grafiet, dat met name vrijkomt als het productieproces in de fabrieken stilligt of 'op slecht ijzer' wordt opgestart, legt directeur IJzer Luc Bol uit.

Afhankelijk van de windrichting waaien de grafietdeeltjes richting Wijk aan Zee. Bewoners van het kustdorp hebben het probleem de afgelopen maanden naar eigen zeggen herhaaldelijk aangekaart bij de staalproducent, maar tot vandaag zonder resultaat.

Hoewel Wijk aan Zeeërs hun auto's en woningen op kosten van het bedrijf kunnen reinigen, balen de dorpsbewoners stevig. Ze vragen zich vooral af hoe lang de vervuiling nog duurt, zeker omdat het bedrijf onlangs liet weten al flinke maatregelen te hebben genomen.

Hoe hoorde u van de klachten van Wijk aan Zeeërs?

Wat vindt u van de klachten?

Wat doet Tata Steel om grafietneerslag te voorkomen?

Dat helpt blijkbaar onvoldoende: hoe voorkomt Tata Steel de overlast voor Wijk aan Zee op korte termijn?

Hoewel Tata Steel-woordvoerder Robert Moens eerder vandaag zei dat het bedrijf de productie van ruw ijzer met twintig procent verlaagt, waagt Bol zich liever niet aan percentages. "Natuurlijk proberen we dat ook te beperken, want ook daar zit een economische grens aan. Aan de andere kant: je buurman onder het stof zetten is ook geen optie, dus daar zijn we zoekende in."