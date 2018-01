Hoe is het met... Ronny van Es

VELSEN-ZUID - AMSTERDAM In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende sporters uit het verleden. Deze week Ronny van Es, oud-voetballer van Telstar en AFC. Hij is tegenwoordig voetbalmakelaar en overtuigde Mike Snoei coach te worden bij Telstar.

Mijn cluppie

Van Es was in drie verschillende periodes actief bij Telstar. Het is daarom geen twijfel dat zijn hart in Velsen-Zuid ligt. "Ik volg Telstar uiteraard op de voet. Het blijft toch mijn cluppie", vertelt de voormalig spits in NH Sport. "Ook vanuit mijn nieuwe rol als voetbalmakelaar doe ik de laatste jaren steeds meer met Telstar."

Geholpen bij aanstelling Snoei

De Velsenaar zit zelfs zo dicht bij het vuur dat hij medeverantwoordelijk was voor de aanstelling van Telstar-trainer Mike Snoei. "Ik heb hem gevraagd of hij mijn cluppie niet een beetje kon helpen", legt Van Es uit. "Als persoon en trainer kende ik hem, omdat hij bij mijn bureau is aangesloten. Ik had het voorgevoel dat het best een goede match kon zijn. Het is gaan leven gelukkig en tot nu toe gaat dat redelijk volgens mij."

Creatief zijn

Volgens Van Es kan Telstar de huidige vierde plaats in de Jupiler League ook vasthouden. "Ze zijn iets aan het bouwen en daar geloof ik wel in. Snoei, Piet Buter, Pieter de Waard en Chris van der Zwan zijn de club aan het tillen. Ik vind het leuk om vanuit mijn werk een beetje mee te denken om het zo goed mogelijk te doen met elkaar. Als jongen van de club weet ik het DNA. Het is een kwestie van het combineren van elkaars netwerk. We moeten creatief zijn, ook in het zoeken naar spelers." Misschien zit er zelfs wel promotie in. "Dat zou fantastisch zijn, maar we moeten niet te vroeg juichen", weet Van Es. "Ze hebben nog niks."

Rio Ave

De spelerscarrière van de Noord-Hollander eindigde bij AFC. Zijn mooiste periode was echter in Portugal. "Dat is bij Rio Ave geweest. Op dit moment is dat ook een grote club daar. Met hen ben ik toen gepromoveerd naar de eredivisie. Daarna heb ik ook een mooi tweede jaar gehad."

Griekenland

Verder speelde Van Es nog in Griekenland bij Panthrakikos, AE Paphos en Doxa Dramas. "Daar heb ik het ook niet heel vervelend gehad moet ik zeggen. Het weer zat niet tegen. Je bent altijd een klein beetje afhankelijk waar je terecht komt. Dat heb je niet altijd zelf voor het uitkiezen, maar ik heb geluk gehad dat ik op plekken was waar de zon in ieder geval scheen", aldus Van Es.

Kortom, het gaat uitstekend met Ronny van Es: "Hartstikke goed, ik ben zeer tevreden."

