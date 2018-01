Hoe is het met... Sylvia Karres

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende sporters uit het verleden. Deze week oud-hockeyster Sylvia Karres, die jaren bij AH&BC Amsterdam speelde en tussen 2003 en 2006 de spits was van Oranje. Met de backhand spelen was niet haar sterkste punt, maar ze won wel zilver op de Olympische Spelen van Athene en was topscorer bij het WK in Madrid twee jaar later, waar Oranje goud won. "En daar scoorde ik zelfs met mijn backhand!"

Oud-bondscoach Marc Lammers vertelt in een presentatie voor bedrijven nog vaak over Karres. Hoe hij er bij haar op hamerde dat haar backhand moest verbeteren. "Als je daar veel op gaat oefenen wordt je wel een klein beetje beter, maar het wordt nooit je sterkste punt. Dat is best frustrerend voor beide partijen. Als je je richt op je kwaliteiten, wordt je daar misschien wel een specialist in. Het is leuker en effectiever om dat te doen."

Hoewel Lammers de oud-hockeyster vaak in zijn praatjes als voorbeeld aanhaalt van wat hij zelf niet helemaal goed heeft aangepakt, heeft hij nooit toestemming aan Karres gevraagd om het over haar te hebben. "Ik hoorde dat hij het over mij had via berichtjes van vrienden en bekenden. Het verhaal eindigt positief bij zijn presentatie, dus vind ik het ook niet erg."

Twaalf jaar geleden stopte Karres met haar hockeycarrière. "Ik ben op een goed moment gestopt, maar ik moest mezelf toch wel opnieuw uitvinden. Wie ben ik dan als ik geen hockeyster meer ben? Dat was wel een zoektocht. Dan ben je 32 en hebben leeftijdgenoten al een hele maatschappelijke carrière opgebouwd."

Ze startte samen met een andere oud-hockeyster, Arlette van der Meulen-van Cleeff de stichting 'De Sportmaatschappij'. Het bedrijf begeleidt sporters met de zoektocht naar een plaats in de maatschappij. "Je moet na je topsportcarrière stilstaan bij wat je hebt gedaan, waar je goed in bent en daaruit iets nieuws bedenken. We laten sporters zien dat die sportcarrière een onwijze meerwaarde is voor de rest van je leven. Veel sporters denken dat het beste deel van hun leven al geweest is en vragen zich af wat ze nu moeten gaan doen. Wij begeleiden ze daarin."

Inmiddels heeft de stichting ook programma's voor jonge talenten, om ze al vroeg bewust te maken van de voordelen van een topsportcarrière en ze al voor te bereiden op wat er daarna komt. "We merken dat sporters nu aan elkaar vertellen dat ze baat hebben gehad aan onze begeleiding en daardoor vinden steeds meer sporters ons. We helpen ze de maatschappij in te stappen. Als ze erachter zijn wat ze willen dan vinden ze vaak zelf een baan en anders helpen wij ze een handje met ons netwerk."

Karres woont tegenwoordig in Leiden en heeft naar eigen zeggen 'twee hele mooie kleine meisjes'. "Ik richt me vol op onze stichting, daar wordt ik superblij van en ik hoop dat we nog verder groeien. Wat dat betreft heb ik echt mijn plek wel gevonden."

Kortom: het gaat goed met Sylvia Karres.

