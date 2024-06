Brugwachter vanachter een beeldscherm: steeds meer provinciebruggen op afstand bediend

Dat was eerst best wennen voor Bianca, die daarvoor jarenlang brugwachter op locatie was. "Het was natuurlijk wel heel leuk om bij de brug of sluis te zitten, lekker in de buitenlucht ook. Maar ik moet zeggen dat het me niet slecht is bevallen om vanuit hier te werken."

In het begin had ook zij wat zorgen over de veiligheid. "Toen ik solliciteerde ben ik hier komen kijken, want ik vroeg me wel af hoe veilig het zou zijn. Maar met de beelden die we hier binnen krijgen, kunnen we delen van de burg zien die je niet eens vanuit het torentje kan zien."

Microseconden

Dat de bruggen niet anders zijn gaan functioneren, vertelt ook Jeroen Olthof, de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. "Alles wat de bediener op de brug kan doen, kunnen ze hier ook doen. En bovendien net zo snel."

De manager van de bediencentrale, Thijs de Vries, beaamt dat. "Alle signalen van en naar de brug komen in een kwestie van microseconden binnen. Er is dus ook bij noodgevallen geen vertraging ten opzichte van wanneer er iemand op locatie zou zijn. Dat geldt ook voor storingen, die komen meteen bij ons binnen."

Veel storingen

Die storingen, daar zijn er de laatste tijd genoeg van. Halverwege mei bleven de brugdekken van zowel de Aalsmeerderbrug en de brug bij Ouderkerk aan de Amstel hangen. Dat kwam toen door de warmte. De Leimuiderbrug, tussen de snelweg A4 en Kaag en Braassem, kampte zelfs maandenlang met allerlei verschillende problemen.