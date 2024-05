Aalsmeerderbrug weer gedeeltelijk open, na opnieuw storing door warmte

De problemen begonnen gisteren rond het middaguur, en duurden het grootste gedeelte van de dag. Een woordvoerder van de provincie vertelt dat iets voor vijven voetgangers en fietsers weer over de brug konden. Het is de tweede keer in korte tijd dat de brug in de problemen komt door de warmte. Op 2 mei was de brug het grootste gedeelte van de middag onbruikbaar.

Pas om 20.20 uur konden gisteren ook auto's weer gebruikmaken van de brug over de Ringvaart. Al het verkeer moest wel over één van de twee brugdelen rijden. Dat is deze ochtend nog steeds zo, omdat monteurs nog onderzoek doen naar de precieze oorzaak van de storing en hoe dit in het vervolg kan worden voorkomen.

Koelen met water

Om die reden gaat de brug voorlopig niet open voor de scheepvaart. Daarmee lijkt de storing veel op die bij de brug in Ouderkerk aan de Amstel van eergisteren. Ook daar veroorzaakte de warmte een urenlange storing, waardoor veel fietsers en voetgangers de naastgelegen kabelpont gebruikten.

Door de warmte zet het staal in de brugdelen uit, wat voor de problemen zorgt. Daarom wordt er bij warm weer vaak met water gesproeid om dat uitzetten te voorkomen. De bruggen in Ouderkerk aan de Amstel en Aalsmeerderbrug werden voor de storing niet preventief gekoeld. De provincie kijkt nu of dit nodig zal zijn de komende tijd.