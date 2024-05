'Extreme drukte' op nieuwe pont over Ringvaart door kapotte Aalsmeerderbrug

In de tussentijd doet de pontschipper goede zaken. "Maar we vinden het vooral leuk om te doen hè, mensen zijn blij dat we er zijn. En iedereen kan kennismaken met de nieuwe pont", zegt hij trots.

NH was op 17 april aanwezig bij de officiële ingebruikname van de nieuwe pont, die in tegenstelling tot zijn voorganger niet op diesel vaart, maar is voorzien van zonnepanelen en batterijen. Bekijk de reportage van NH-verslaggever Thijs-Jan van Aalst.