Wéér storing Leimuiderbrug, ondanks maatregelen provincie

Weer was het raak, vanochtend bij de Leimuiderbrug. Door een storing van de geplaagde brug kon het brugdek urenlang niet open voor vaarverkeer. Het is de zoveelste keer dat de schippers op de Ringvaart de dupe zijn van het haperende brugdek. En dat ondanks een uitgebreide inspectie van de provincie, eerder deze maand.

Het is verre van de eerste keer dat vaarverkeer of automobilisten stil komen te staan voor de brug door een storing. Zowel eind vorig jaar als eerder deze maand deed de provincie uitgebreid onderzoek bij de brug, om de problemen op te lossen. Maar na beide controles bleven er problemen ontstaan.

Hopeloos worden ze ervan, vertelt een woordvoerder: "Iedere keer is het weer iets nieuws, afgelopen maand hebben we de hele brug nog doorgelicht. Enige positieve vandaag is dat de storing relatief snel weer verholpen was, we mikten eerst op 14.00 uur."

Regelmatige gebruikers van de brug reageren gelaten op de nieuwe problemen. In de speciaal voor de brug in het leven geroepen Facebookgroep verbaasden mensen zich over de blijvende problemen: "Ze kunnen naar de maan en 11 kilometer onder water, maar om een brug te maken en af te stellen moeten we wachten op aliens."