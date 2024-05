Brug Ouderkerk weer open voor schepen na dagenlange storing door warmte

De twee brugdelen bleven maandag rond 17.30 uur steken, toen deze omhoog gingen voor een passerend schip. Volgens de provincie Noord-Holland kwam dat doordat onderdelen van de brug door de warmte waren uitgezet.

Dat gebeurt de laatste tijd vaker. De Aalsmeerderbrug had dinsdag hetzelfde probleem. Twee weken daarvoor kon die brug op een warme dag ook niet meer naar beneden.

Zorgenkindje

Toen het nog kouder was, stond de brug bij Ouderkerk ook al bekend als een zorgenkindje, in november en januari waren er al storingen. De nieuwe brug was toen net in gebruik. Na een reparatie, die twee maanden duurde, ging de brug in maart weer open voor wegverkeer.