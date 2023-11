Nieuwe brug tussen Ouderkerk en Amstelveen alweer uit de running door mankement

Vanwege een mankement is de nieuwe brug tussen Ouderkerk en Amstelveen sinds vanmorgen afgesloten voor al het verkeer. Waar fietsers eerst kilometers moesten omfietsen, is er nu een pontje dat hen naar de overkant van het water brengt.

Na jaren van hard werk werd afgelopen juli de brug Ouderkerk officieel geopend. Talloze automobilisten, fietsers en voetgangers verplaatsten zich de afgelopen maanden over deze nieuwe brug, die de verbinding vormt tussen de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel.

Dit bevestigt de Provincie Noord-Holland. Om wat voor mankement het precies gaat, wil de provincie nog niet delen. Wel meldt de provincie 'voor de zekerheid' de brug te hebben afgesloten.

Ondertussen wordt er verder onderzoek gedaan. Het is onbekend voor hoe lang de brug afgesloten gaat zijn. "De prioriteit is om te kijken hoe het verkeer weer zo snel mogelijk veilig over de brug kan gaan", vertelt de woordvoerder van Provincie Noord-Holland.

Tekst gaat verder onder bericht op Twitter van gemeente Amstelveen.