Amstelveense Noorddammerlaan drie dagen dicht om gasleiding te vervangen

De Noorddammerlaan in Amstelveen is per direct volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Al het verkeer moet omrijden. Ondertussen wordt de hoge druk gasleiding met spoed vervangen. De gemeente verwacht dat deze werkzaamheden tot vrijdag duren.

Het gaat om een geplande vervanging, meldt gemeente Amstelveen aan NH. De Noorddammerlaan zou eigenlijk maar voor een deel afgesloten worden, waardoor het verkeer gewoon over de weg zou kunnen rijden. In praktijk bleek dit niet haalbaar. Doordat de ruimte te beperkt is, heeft de gemeente besloten de weg helemaal af te sluiten.

Omrijden

Automobilisten moeten omrijden via de Bovenkerkerweg, Zetterij en Maalderij. Fietsers worden omgeleid via de Bovenkerkerweg, Binderij en Maalderij. Ook bussen van Connexxion rijden een aangepaste route, namelijk via de Bovenkerkerweg, Zetterij en Salamander. Er staan op de Zetterij en Salamander tijdelijke haltes.