Frustraties Leimuiderbrug lopen op, voorlopig niet meer open tijdens spits

Na de zoveelste storing lopen de frustraties onder automobilisten en maritieme dienstverleners die afhankelijk zijn van de Leimuiderbrug (N207) op. "Ik lig hier al bijna vijf uur vast", vertelt een schipper vanmiddag tegen NH. Om lange files te voorkomen opent de provincie de brug niet meer tijdens de spits.

Deze schipper paste net niet onder de brug door en lag bijna vijf uur stil - Foto: NH Media

De N207 is een belangrijke verkeersader tussen Noord- en Zuid-Holland. Dagelijks rijden er zo'n 45.000 voertuigen over de Leimuiderbrug, die auto's de Ringvaart in Haarlemmermeer over leidt. In december vond er nog grootschalig onderhoud plaats bij de brug, om de kans op storingen te verkleinen. Toch had deze vlak na de heropening alweer een storing en was het afgelopen vrijdag én vanochtend ook raak.

"De afgelopen maand kwam ik drie keer langs deze brug, en drie keer stond ik vast" Schipper die al urenlang voor de dichte Leimuiderbrug ligt

NH sprak vanmiddag rond één uur een schipper die tijdens die storingen onder de brug door moest. Ook vandaag lag ze er weer vast. "Ik ben sinds dat onderhoud drie keer langs deze brug gekomen, en drie keer stond ik vast. Ik moet verderop op de Ringvaart zijn, ter hoogte van de A9, dus omvaren heeft al helemaal geen zin", deelt de vrouw haar frustraties. Het scheepsverkeer was tot 18:00 uur gestremd. "Urenlang oponthoud op je werk is voor niemand een feestje, maar als dat steeds weer opnieuw gebeurt, wordt de frustratie wel erg groot", vervolgt ze. "Het is nu zo erg dat elke keer dat je langs deze brug moet, je jezelf afvraagt hoeveel vertraging je nu weer gaat krijgen." 'Funest' Anja de Rijk kan over de consequenties van de storingen meepraten. Zij werkt bij De Rijk B.V., een aannemer in waterwerken. Het bedrijf ligt aan een vertakking van de Ringvaart naast de Leimuiderbrug en laat zo'n 6 á 7 keer per dag een boot naar plaatsen in Noord- of Zuid-Holland varen om daar werkzaamheden te verrichten. Vandaag waren twee boten van het bedrijf nog niet onder de brug door toen de storing begon. "Dit soort storingen zijn funest, want we kunnen onze verplichtingen naar klanten niet nakomen", vertelt de Rijk. Naar schatting hebben problemen met de Leimuiderbrug het bedrijf al zo'n 30.000 euro gekost. "Zo'n 130 wachturen. Mensen raken er ook gewoon geïrriteerd van." Ook buiten de storingen om moeten boten volgens de Rijk vaak wachten, omdat de brug sinds 2021 op afstand wordt bestuurd en er soms al een andere brug aan de beurt is. "Dit is niet toekomstgericht."

"De communicatie vanuit de provincie Noord-Holland is heel beperkt" Laurens van Westerop rijdt bijna dagelijks over de Leimuiderbrug

Niet alleen schippers, maar ook woon- werkverkeer ondervindt zware hinder door de vele storingen. Laurens van Westerop rijdt bijna dagelijks van zijn woonplaats Alphen aan den Rijn over de Leimuiderbrug naar zijn werk in Nieuw-Vennep. "Op een gegeven moment hielden een collega en ik elkaar maar op de hoogte. Als de één al vaststond, kon de ander omrijden." De twee besluiten hun idee een jaar geleden uit te breiden en starten een Facebookgroep voor mensen die elkaar op de hoogte houden van de storingen. Die groep heeft inmiddels 1400 leden, die actief met elkaar communiceren. "Als er een storing is, komen er zo honderd leden bij." Hij begrijpt wel dat mensen blij zijn met de Facebookgroep. "De communicatie vanuit de provincie Noord-Holland is heel beperkt. Je weet vaak niet wanneer de brug weer open is voor autoverkeer." Sinds kort kun je je wel aanmelden voor een SMS-dienst. Dan ontvang je een SMS bij een storing en als de brug weer begaanbaar is. "Maar die informatie is best beperkt."

Van Westerop 'vindt het moeilijk te geloven' dat de provincie het probleem met de brug niet gewoon op kan lossen: "Het komt amateuristisch over." Volgens een woordvoerder van Noord-Holland ligt het toch iets ingewikkelder. "We zijn heel hard bezig om het probleem te achterhalen en hebben het hydraulische systeem al laten vervangen. Andere bruggen die op afstand worden bestuurd hebben geen problemen." Spitssluiting Omdat het probleem zich steeds voordoet als de brug wordt geopend, heeft de provincie besloten dat voorlopig niet meer tijdens de spits te doen (tussen 6.30 - 8.30 uur en 16.00 - 18.00 uur). Op die manier proberen ze lange files te voorkomen, maar scheepvaartverkeer heeft tussen die tijdstippen dus wel pech. De Rijk hoopt dat Noord- en Zuid-Holland zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.