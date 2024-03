Na werkzaamheden toch weer storing Leimuiderbrug, brugdek blijft zorgenkindje

De afgelopen maanden werd de brug meerdere keren geïnspecteerd, onderhouden en bewaakt door een monteur. In de nachten van 12 en 13 maart was de brug dicht voor werkzaamheden. "Die hadden dit juist moeten voorkomen. Gelukkig was er vanochtend een monteur in de buurt die snel kon ingrijpen. Zodra we weten waar het deze keer precies is misgegaan, gaan we daarmee aan de slag."

Zorgenkindje

De weg over de brug, de N207, is een belangrijke verkeersader tussen Alphen aan den Rijn en de snelweg A4. De brug is regelmatig het slachtoffer van storingen en is inmiddels een onbetwist zorgenkindje van de provincie. De problemen zijn zo groot dat er zelfs een speciale sms-service is opgezet om forenzen te laten weten wanneer de brug hapert. Omwonenden hebben ook een Facebook-groep opgezet.