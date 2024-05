Hilversumse coalitie flink opgeschud: 'Hart' gaat en Democraten Hilversum en PvdA komen erbij

Hart voor Hilversum blijkt zelf uit de coalitie te zijn gestapt. Dat is te lezen in een zojuist verschenen persbericht. Verdergaan met zes partijen zou de fractie 'niet wenselijk' vinden. 'Hart' is het niet eens met het toevoegen van twee nieuwe partijen. "Dat gaat ons te ver", meldt de partij in een eigen verklaring.

Dat betekent meteen het vertrek van de andere Hart voor Hilversum-wethouder Karin van Hunnik. Woensdag kreeg ze nog woonplaatsontheffing om ook komend jaar nog bestuurder te mogen zijn in Hilversum, maar dat is van korte duur gebleken.

Twee nieuwe wethouders

Waar er één wethouder gaat, komen er twee terug. Edwin Göbbels en Jacqueline Kalk, nu nog respectievelijk de fractieleiders van Democraten Hilversum (vijf zetels) en de PvdA (twee zetels), zullen toetreden tot het college. Hun benoeming moet officieel nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

De Hilversumse coalitie bestaat nu uit vijf partijen en daarmee is een brede coalitie ontstaan met veel steun vanuit de raad. Dat was ook de wens toen de vier collegepartners besloten een nieuwe wethouder te gaan zoeken bij een oppositiepartij. DH en de PvdA gaan door met het uitvoeren van het in 2022 opgestelde coalitieakkoord, al zijn er inhoudelijk wel wat wijzigingen.

Rusland-rel

Walters raakte half maart in opspraak doordat zij vorig jaar op persoonlijke titel naar een bijeenkomst was gegaan over kleinschalig biologisch boeren in Wit-Rusland en Rusland. Volgens Ruslanddeskundige Marie-Thérese ter Haar zou er 'as we speak al mensen aan de Belarussische grens staan om eens te gaan kijken'. Ze doelde op een 'leuke vrouw, die wethouder is in Hilversum'. Later bleek dat om Walters te gaan, zo maakte het AD bekend.

Hoewel Walters in eerste instantie ontkende, bleek zij later wel degelijk bij deze bijeenkomst te zijn geweest. Zij heeft verder nooit duiding gegeven aan de Hilversumse gemeenteraad over deze zaak. Op 3 april stapte ze na heel veel getwijfeld te hebben dan toch ineens op. Ze zou niet meer goed kunnen functioneren als bestuurder. Volgens wethouder Arno Scheepers was de aanhoudende maatschappelijke druk de druppel die de emmer deed overlopen.