Hilversumse wethouder Walters stapte op vanwege 'aanhoudende druk' na Rusland-rel

Toch stapte zij vorige week ineens op. Daar heeft Walters nog wel even over gedaan. In eerste instantie had ze vorige week dinsdag, toen de kwestie 'uitvoerig' is besproken in het wekelijkse overleg van burgemeester en wethouders, zelf al de knoop doorgehakt. Bij een snel belegde bijeenkomst van haar partij Hart voor Hilversum later die avond besloot ze er nog een nachtje over te slapen. Die woensdag viel na een nieuw college-overleg toch de definitieve conclusie: Walters stopt.

Voor iedereen in de Hilversumse politiek kwam deze mededeling heel onverwacht. Walters functioneerde voor coalitie én oppositie goed als wethouder en de 'Rusland-kwestie' leverde politiek geen druk op, ook al ontkende ze in eerste instantie niet bij de bijeenkomst te zijn geweest. Hebben haar collega's haar dan onder druk gezet, luidde de vraag woensdagavond herhaaldelijk.

Uitvoerig gesproken

Wethouder Scheepers wees die suggestie steeds resoluut van de hand. Keer op keer herhaalde hij dat Walters uit eigen overweging is opgestapt. Vorige week is er wel 'uitvoerig over deze casus' met haar gesproken, maar dat is heel wat anders dan iemand het mes op de keel zetten. Er is door de collega's ook geen advies gegeven aan haar, stelde Scheepers.

Vooral de oppositiepartijen wezen naar de uitspraken van vorige week van Regie Redmeijer, de fractievoorzitter van Hart voor Hilversum. Zij zei op de dag dat Walters vertrok dat zij wel degelijk onder druk was gezet door de andere collegeleden.

Daar komt ze nu op terug. Het was een primaire reactie geweest, aldus Redmeijer gisteravond. Daar kwam volgens haar nu bij dat Walters bij haar de indruk zou hebben gewekt dat de anderen zouden hebben aangedrongen op haar vertrek. Het was allemaal te stellig opgeschreven in de lokale pers.

