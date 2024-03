Hilversumse wethouder ontkent naar Rusland te willen emigreren: "Ik blijf me inzetten voor de stad"

"Via mijn woordvoerder heb ik de vragen van het AD meteen beantwoord", vervolgt ze. "Ik ben nooit in Wit-Rusland geweest, ik ben niet op vakantie geweest in Wit-Rusland en ik ben niet van plan te emigreren naar Wit-Rusland. Tijdens de kerstvakantie ben ik in Polen op vakantie geweest dat inderdaad grenst aan Wit-Rusland. Ik blijf mij van harte inzetten voor Hilversum."

Februaristaking

Raadslid Joop Lahaise (PvdA) die vanmorgen te gast was bij NH Gooi radio zei het volgende over de situatie: "Vorig jaar was ze als loco-burgemeester aanwezig bij de herdenking van de Februaristaking. Die stond toen in het teken van de oorlog in Oekraïne. Ik kan me Walters niet voorstellen als Poetin of Forum voor Democratie-aanhangster. Ik vind het een raar verhaal."