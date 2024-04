Politiek Waterloo voor Hilversumse wethouder Walters, maar aftreden is vreemde zaak

Dik twee weken terug leek de rel van 2024 geboren. Toen kwam het nieuws naar buiten dat Walters bij een bijeenkomst in Arnhem zich met een persoonlijke relatie had laten informeren over 'kleinschalig boeren in Wit-Rusland'. Ruslanddeskundige Marie Thèrese ter Haar sprak over een 'leuke vrouw die helemaal klaar was met Nederland en mogelijk die kant op wilde'. Later bleek het, na speurwerk van het AD, om Walters te gaan.

Opmerkelijk

Deze opmerkelijke zaak leek voer voor zwaar politiek geschut. Maar vragen naar deze kwestie, over waar haar loyaliteit ligt en hoe het zit met haar integriteit bleven uit. In ieder geval publiekelijk. Achter de schermen blijkt er wel degelijk naar gevraagd te zijn, klinkt uit de catacomben van het raadhuis. Alles leek met een sisser af te lopen.

Tot woensdag 3 april. Even na 13.30 uur komt het bericht via via naar buiten dat Walters per direct opstapt. Er is geen persbericht verstuurd. Wel gaat haar persoonlijke verklaring al rond. In twee lange alinea’s legt zij uit dat ze niet langer kan aanblijven als wethouder. 'Effectief besturen' is niet langer mogelijk voor haar. Dat heeft te maken met die 'privéverkenning naar het biologisch boeren in Wit-Rusland. Door de aandacht in media is zij 'in de gevoeligheid van landelijke politieke thema's getrokken'.

Emigreren naar Rusland?

De hele zaak doet de wenkbrauwen fronsen. Dat geldt zeker ook voor het moment van opstappen. Het mogelijk willen verhuizen naar Wit-Rusland, wat Walters overigens ontkent, is dik twee weken geleden al naar buitengekomen. Zoals gezegd, is politieke druk uitgebleven.

Dat geen enkele partij in de pen is geklommen, heeft ook te maken dat het hier vooral om een privékwestie gaat. Emigreren naar Wit-Rusland of Rusland is een aangelegenheid van de familie Walters. Het gaat niet over haar functioneren als wethouder van Hilversum, luidt de uitleg van diverse politici.

Maar ongemakkelijk is het allemaal wel. Hilversum is immers een MH17-gemeente. Vijftien levens van Hilversummers zijn op die bewuste 17e juli 2014 ontnomen, met grote impact in de Hilversumse samenleving. Dan speelt de actualiteit ook een rol, want momenteel liggen Nederlandse politici onder vuur, omdat een aantal van hen op de payroll van het Kremlin zou staan. Vanwege de oorlog met Oekraïne zijn er spanningen met Rusland.

Niet voor niets wijst Walters in haar statement dat ze de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne steunt in Hilversum. Ze heeft ook altijd het veroorzaakte leed van de MH17-aanslag diep doorleefd.

Onhandige communicator

Dat zijn gevoelige sentimenten die meespelen. Maar is dat genoeg om per direct je biezen te pakken? In de Hilversumse historie zijn grotere politieke rellen geweest. Wat de raad Walters wel soort van verwijt is het gebrek aan transparantie. Sinds de publicatie in het AD dat zij naar Wit-Rusland dan wel Rusland zou willen verhuizen heeft zij de politiek niet meegenomen in haar verhaal. Met een duidelijke tekst en uitleg had zij het mysterie kunnen oplossen en was de kous waarschijnlijk af geweest. Maar dat past niet in de handelwijze van Walters. Zolang er niet specifiek naar gevraagd wordt, gaat zij gewoon door met waar zij mee bezig is.

Op dat vlak is Walters een onhandige communicator geweest, soms ook naar de media. Het AD heeft een maand moeten wachten op een reactie van haar op het emigratie-verhaal. Naar het schijnt heeft burgemeester Gerhard van den Top haar aangespoord om toch te gaan reageren. Misschien had zij ook meteen het advies kunnen krijgen om de Hilversumse politiek proactief te informeren met een briefje.

Walters is gewoon koersvast verdergegaan. Politiek was er geen druk, dus kon ze ook door. Maar ze lijkt haar Waterloo te hebben gevonden in de B&W-kamer. Vanuit Hart voor Hilversum, maar ook andere politieke kringen, zou ze hebben gehoord dat haar collega's het vertrouwen in haar hebben opgezegd. Als dat inderdaad het geval is, is de vraag wel waar dat ontstane wantrouwen op gebaseerd is. Er lijkt een puzzelstukje te missen. Iets belastends dat nog niet naar buiten is gekomen.

Plotselinge ommekeer

Opvallend is ook dat Walters in haar verklaring het heeft over een 'privéverkenning', terwijl het college in het eigen persbericht rept over 'toekomstplannen'. Dat laatste geeft echt een duidelijke intentie aan om te gaan boeren in Oost-Europa, terwijl verkennen iets veel vrijblijvenders is.

De grote vraag blijft toch waar deze plotselinge ommekeer vandaan komt? Daar wordt druk over gespeculeerd. Is ze ouderwets pootje gelicht op een kwetsbaar politiek moment, zodat belangrijke dossiers als financiën en wonen naar een ander kunnen gaan? Hebben de overtuigingen van haar man, die zich op X pro-Russisch uitgelaten heeft, wellicht meegespeeld? Weten ze in het raadhuis toch meer dan de buitenwereld weet?

Naar verluidt, krijgt het opstappen van Walters nog een staartje. Dat heeft de fractievoorzitter van Hart voor Hilversum, die niet met de pers communiceert, maar wel alles op Facebook zet, gisteren al laten weten. Volgende week woensdagavond is daar de tijd en de plek voor en wordt misschien duidelijk wie nu echt baat heeft bij Walters' vertrek.