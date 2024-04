Opvolger van opgestapte Hilversumse wethouder moet van oppositiepartij komen

Tijdens die politieke bijeenkomst gaf Hart voor Hilversum aan even van deze dreun bij te willen komen om vervolgens binnen de eigen gelederen een opvolger te zoeken. Dat plan is nu van tafel. De vier bestuurderspartijen hebben het vertrouwen opnieuw in elkaar uitgesproken, maar hebben toch besloten een extra partij aan de coalitie toe te voegen en die partij dan ook te belonen met een wethouder.

Hilversum heeft een vijfde wethouder nodig, want de overgebleven vier hebben de portefeuille van Walters inmiddels al wel verdeeld, maar ze hebben nu te veel werk. Daarom zei wethouder Arno Scheepers al dat het overnemen van Walters' dossiers, zoals wonen, financiën, media en de fusie met Wijdemeren, echt van tijdelijke aard is.

Over twee weken

Wie de lege wethoudersplek in het Hilversumse raadhuis gaat vullen, is nu nog niet duidelijk. De coalitiepartners gaan in gesprek met de oppositiepartijen. In Hilversum zijn dat D66, Democraten Hilversum, SP, PvdA, ChristenUnie en BVNL. Over twee weken moet er volgens het schema van de coalitie daarover meer naar buiten komen.