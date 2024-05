Ooit een plaagstootje richting Amsterdam, nu onmisbaar: Alkmaar Pride begint vandaag

In 2010 was de eerste Pride met ook een aantal uitgedoste boten in de grachten. Vanwege het ontbreken van een vergunning voeren die bootjes zonder versterkte muziek. "Het was een groot succes", vertelt Richard. "Het jaar daarop waren er vier keer zoveel bootjes."

De Alkmaarse Pride is ooit bedacht door lokale ondernemers, daarna nam het COC Noord-Holland Noord het over. Omdat het evenement dermate groot groeide, werd in 2016 de stichting Alkmaar Pride opgericht om de Prideweek te organiseren. Dit jaar vieren ze hun 15-jarig jubileum.

Gender-neutrale voorstellingen

"Tijdens corona hadden we geen grachtenparade, maar wél een online Pride in samenwerking met poppodium Victorie", legt Adrie uit. Die samenwerkingen zoekt de stichting steeds meer op. "Ook met de Karavaan die tijdens Yes In My Backyard ook een aantal gender-neutrale voorstellingen programmeert in het Victoriepark."

Met een Pride Walk begint vanmiddag om 13.00 uur de feestweek. "En vergeet ook niet de Drag Queen Bingo, maar ook de workshop weerbaarheid met Krav Maga", somt Adrie op. "We hebben samen met alle vrijwilligers weer een heel mooi programma in elkaar gedraaid."