Opnieuw regenboogvlag in Heiloo vernield: "Onbegrijpelijk dat iemand dit doet"

Weer is er een regenboogvlag weggehaald in Heiloo. Waar eerder de regenboogvlag van de gemeente twee keer werd gestolen, was nu de veelkleurige vlag aan de gevel van de Heiloose Marion aan de beurt. Ze ziet voor haar ogen gebeuren dat de vlag door twee jongens op de grond wordt gegooid. "Ik ben geschokt." De politie doet onderzoek naar de vernieling.