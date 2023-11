Nieuwe regenboogvlag voor Langedijker school nadat de vorige vernield werd

Leerlingen van de basisschool in Broek op Langedijk hebben geen enkel begrip voor de vernieling van hun regenboogvlag. Gisterochtend werd de vlag kapot teruggevonden, en ook stond er een bord met een Bijbeltekst voor de deur. Vandaag bracht de burgemeester een nieuwe vlag naar de school 'want het is onacceptabel dat dit gebeurt'.

Gisterochtend ontdekte een medewerker de vlag en het bord. "Een aantal kinderen van de voorschoolse opvang heeft het ook gezien, helaas", vertelt De Vries. "Wat hier gebeurd is, past niet bij wat we de kinderen leren: respect voor elkaar hebben en voor andermans spullen."

Wie achter de vernieling en het Bijbelse bord zit, is nog onbekend. Broek op Langedijk en omgeving staat bekend als 'christelijk', maar burgemeester Maarten Poorter durft daar zijn vingers niet aan te branden. "Dit ís een christelijke school, en je ziet hoe vrolijk de kinderen het hijsen van de nieuwe vlag met elkaar vieren, en juist het 'verschil' vieren."

De schoolleiding heeft aangifte gedaan van de vernieling en de politie doet onderzoek naar de zaak. "We doen onderzoek in de buurt en online. Ook vragen we mensen met tips of informatie dit bij ons te melden."

Hieronder de verscheurde vlag en het bewuste bord.