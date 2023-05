Weer vernielingen in prideweek Alkmaar: twee regenboogvlaggen gesloopt

"Vorige week donderdagnacht was de vlag voor het eerst van de gevel gehaald", vertelt Nathalie, woordvoerder van Karavaan aan NH. "Toen was de vlaggenstok doormidden gebroken." Het is een drukke periode voor de theatergroep vanwege onder het andere het Yes In my backyard festival. "We zijn nu ongeveer van 8.00 tot 23.00 uur op kantoor en gisteren hoorden we midden op de dag een soort knal. We vroegen ons af 'Is dat bij ons?' en we zijn naar buiten gerend." Daar zagen ze dat de nieuwe regenboogvlag ook weer van de gevel was getrokken. De vlaggenstok weer kapot.

Het is extra pijnlijk omdat de prideweek in Alkmaar ook in volle gang is. "Het is niet dat we bang worden", zegt Nathalie. "Maar waarom lopen mensen spullen te vernielen? Waarom is het nodig? Doe gewoon normaal."

Nieuwe vlaggen

Ze geven niet op bij Karavaan. "Naar aanleiding van de eerste vernieling hebben we 20 nieuwe vlaggen besteld", zegt Nathalie. Ook bij het festival in het Victoriepark zal Karavaan regenboogvlaggen ophangen. "We vinden het belangrijk en de start van de pride parade is vlak naast het festival."

