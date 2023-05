Prideweek Alkmaar start: "Nadruk ook op sport, waar acceptatie nog hard nodig is"

'Pride Unite' is het thema dit jaar van de Alkmaar Pride. "Ja, dat bekt lekker", lacht Pride-voorzitter Adrie Rotteveel. "Maar het is ook precies wat we willen: samen! We willen de Pride samen doen, met heel Alkmaar samen vieren dat je trots mag zijn op wie je bent."

"Maar we zijn als stichting ook trots op Alkmaar. Dat een 'klein' stadje zo'n groot feest kan en wil vieren. Maar de aandacht voor acceptatie blijft nodig. We zijn verdorie als Nederland een plek gezakt als het gaat om LHBTIQ-rechten. En dat in een land dat zegt trots te zijn op haar acceptatiebeleid."

Regenboogvlaggen

Volgens Rotteveel gaat het niet goed op dat vlak. "Kijk wat er recent is gebeurd met het verbranden van de regenboogvlag in Delft. Maar ook dichter bij huis: in Heiloo werd de vlag vorige maand meermaals gestolen. Er is nog een hoop werk aan de winkel en daar vragen we komende week ook aandacht voor."

Morgen is de opening van de roze week met de Pridewalk die om 13.30 uur bij het stadhuis aan de Langestraat begint. "Met muzikale begeleiding van Bateria Unidos lopen we richting het Clarissenbolwerk. Daar vindt de eerste Alkmaar Pride en Sport plaats met workshops en demonstraties, maar ook met foodtrucks en dj's."

Pride en Sport

"We hebben dit jaar nadrukkelijk contact gezocht met sportverenigingen, omdat we helaas zien dat de acceptatie daar nog hard nodig is. Je hoort de spreekkoren in stadions: 'mietje, homo, flikker'. Maar dat hoor je ook bij de gewone clubs en in de kleedkamers, ondanks dat verenigingen zeggen gay friendly te zijn."

"Vaak spreken mensen en clubs over 'tolerantie' als het om de LHBTIQ+-gemeenschap gaat. Maar dat klinkt in mijn oren als gedogen. Wij willen acceptatie; dat er geen gesprekken over dit onderwerp meer nodig zijn, maar dat het gewoon is. Hoe mooi is de wereld als iedereen zichzelf kan zijn. Met al die paradijsvogels ook die je bij de parade ziet. Iedereen hoort erbij."