Regenboogvlag die als protest bij gemeente Heiloo hing, voor de tweede keer gestolen

Voor de tweede keer in één week tijd is de regenboogvlag bij het gemeentehuis van Heiloo gestolen. Afgelopen zaterdag gebeurde dat ook, tot grote woede van burgemeester Mascha ten Bruggencate. Het nieuwe exemplaar, dat uit reactie op de diefstal de rest van de maand zou blijven hangen, is nu ook weer verdwenen.

"Dieptriest", reageert het Heilooër raadslid Michel Engelsman tegen NH. Zijn partij Heiloo-2000 diende afgelopen maandag het voorstel in om de vlag na de diefstal tot het einde van de maand te laten hangen. Iets wat door de voltallige raad werd gesteund.

Gestolen

"Vanmorgen om 10.30 uur kwam ik bij het gemeentehuis aan, en zag dat 'ie weg was. Even denk je dan nog: 'ze hebben 'm vast binnengehaald voor de regen'. Maar hij is echt gestolen. Dat zag je aan hoe het touw is achtergelaten, dat was niet netjes opgerold."

"Gisteravond hing 'ie er nog. Ik heb gelijk de burgemeester ingeseind. Ook zij heeft 'm gisteravond nog zien hangen, op haar terugweg van AZ naar huis. Dus ja, treurig. Weet je: iedereen roept maar dat iedereen gelijk is, maar er wordt niet naar gehandeld. De tolerantie is echt aan het afnemen."

Afgelopen zaterdag hing op veel plekken in Nederland de regenboogvlag in top om steun uit te spreken voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Maar in Heiloo werd die vlag bij het gemeentehuis op klaarlichte dag gestolen en vervangen door een omgekeerde Nederlandse driekleur.

Tweede regenboogpad

Na de diefstal van de eerste vlag besloot de raad ook dat er in Heiloo een tweede regenboogzebrapad gaat komen. "Ja, we wilden een duidelijk signaal afgeven", zegt Engelsman. Dit tweede pad komt bij het nieuwe gemeentehuis te liggen bij de Westerweg.

Van eerste diefstal is aangifte gedaan bij de politie door de burgemeester. Wat er nu gaat gebeuren is nog niet bekend. NH heeft de burgemeester om een reactie gevraagd.