Heiloo krijgt tweede regenboogzebrapad 'uit protest' na diefstal Pride vlag

Nadat zaterdag een regenboogvlag uit de mast werd gestolen bij het Heiloose gemeentehuis, heeft de gemeente besloten om 'uit protest' nog eens extra aandacht te vestigen op LHBTIQ+acceptatie. Een nieuwe vlag zal er de rest van de maand blijven wapperen én er komt een tweede regenboogpad in het dorp. Van de diefstal van de vlag is aangifte gedaan.

Afgelopen zaterdag hing op veel plekken in Nederland de regenboogvlag in top om steun uit te spreken voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Maar in Heiloo werd die vlag bij het gemeentehuis op klaarlichte dag gestolen en vervangen door een omgekeerde Nederlandse driekleur.

Vlag maand in top

Burgemeester Mascha ten Bruggencate was woedend dat de vlag verdwenen was en heeft zaterdag eigenhandig de omgekeerde vlag verwijderd. Gisteren is door haar een nieuwe regenboogvlag gehesen. Daarnaast heeft ze gisteren aangifte gedaan van diefstal bij de politie.

Ook de gemeenteraad was 'not amused'. Zij vroegen de burgemeester om als reactie op de diefstal de nieuwe Pride vlag daarom voor de rest van de maand te laten hangen. Daarnaast stemden ze ook unaniem in met het voorstel een tweede regenboogzebrapad aan te leggen.

Er ligt in Heiloo al een kleurige zebra bij winkelcentrum 't Loo. Een tweede is nu gepland bij de hoek van de Stationsweg met de Westerweg, waar dit najaar de gemeente haar intrek neemt in een nieuw gemeentehuis. Het zebrapad komt er pas na de verhuizing.